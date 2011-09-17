С 14 по 16 сентября в г.Владивосток прошла 19-я специализированная выставка «Строительство».Участники данной выставки вносят вклад в развитие строительной отрасли региона, представляя последние достижения в области строительства и эксплуатации зданий, современные инженерные решения.Выставка по праву является одним из ведущих строительных смотров не только Приморского края, но и всего Дальневосточного региона.Это важнейшая площадка для получения практической информации, обмена опытом, знакомства с последними научно-технологическими достижениями, развития предпринимательской деятельности.Каталог компании «Деловое Приморье» выступил информационным партнером данного мероприятия.