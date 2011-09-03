3 сентября Каталогу компании «Деловое Приморье» исполнилось 9 лет!Поздравляем всех сотрудников и партнеров с этой знаменательной датой! Желаем, чтобы все ступени нашего совместного восхождения были успешными, цели – высокими, победы – блистательными!