Деловое Приморье

С 1 по 3 июня 2011 года в г. Владивосток прошла 6-я выставка с международным участием «Дизайн. Интерьер. Мебель».Российский мебельный рынок до настоящего времени не достиг докризисного уровня, поэтому руководителям компаний основное внимание в текущей работе следует уделить повышению конкурентной способности выпускаемой продукции, импортозамещению, освоению новых рынков сбыта. Современная техническая и технологическая база на большинстве предприятий создана, необходимо активизировать внедрение прогрессивных методов управления бизнесом и продвижения готовой продукции, в том числе на зарубежные рынки.В условиях усиления конкуренции на внутреннем рынке, выставка предоставила возможность её участникам найти новых партнёров, апробировать ассортиментные новинки и оптимизировать отпускные цены.Проведение на выставке специальной деловой программы и смотра - конкурса образцов продукции помогло отечественным мебельщикам и деревообработчикам лучше понять своё место на рынке, определить направления по повышению эффективности работы.Настоящая выставка поспособствовала развитию производственного потенциала дальневосточного региона России, насыщению рынка высококачественными, конкурентоспособными товарами, не уступающим лучшим мировым аналогам.