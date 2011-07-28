Деловое Приморье

С 1 по 3 июня 2011 года в г. Владивосток прошла 3-я выставка лесной и деревообрабатывающей промышленности «Forestry & Wood Expo». Эта выставка стала инновационной площадкой для встречи профессионалов не только Приморского края, но и всего Дальневосточного региона. Внедрение инновационных технологий в строительство немыслимо без использования древесины, ведь это единственный возобновляемый строительный материал, обладающий уникальными технологическими свойствами.В рамках мероприятия имелась возможность провести анализ произошедших перемен в лесной отрасли, наметить пути дальнейшего ее развития, определить перспективные планы и обсудить вопросы модернизации специализированного образования.Для специалистов лесной промышленности особенно важна возможность обмена опытом, поиск новых векторов развития отрасли, новых деловых партнёров, расширения рынков сбыта лесопродукции.Одной из задач проводимого мероприятия являлось совместное, с участием представителей органов государственной власти края, обсуждение концепции развития лесного комплекса края, результатов проводимых в лесном хозяйстве реформ, так как, согласованность действий государственных органов власти, лесного бизнеса на развитие и модернизацию лесопромышленного комплекса - залог эффективного поступательного роста экономики края.